Alle Murate il convegno Un mondo fuori controllo? Ordine e disordine nella sfera globale
Mercoledì 5 novembre ore 15:45 alle Murate, sala Ketty La Rocca, si terrà un convegno organizzato dal nostro Istituto dal titolo "Un mondo fuori controllo? Ordine e disordine nella sfera globale". Un pomeriggio di riflessione con espertei sui sommovimento geopolitici in corso, a partire da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
