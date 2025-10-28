Allarme cemento Carrara al nono posto per suolo consumato Il report di Ispra
Carrara al nono posto regionale per percentuale di suolo consumato. Il dato sulla devastazione ambientale è stato raccolto all’interno del rapporto ‘Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici’ annualmente curato da Ispra: l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e denunciato da Legambiente. La città apuana registra una percentuale di suolo consumato che si assesta poco oltre il 30 per cento, che se in Toscana la inserisce al nono posto, allargando invece il discorso a tutta l’Italia, si posiziona alla casella numero 416 tra i 7621 enti censiti. "Significativo, per il nostro territorio, che sulla propria pagina Facebook - commenta Legambiente Carrara - l’istituto abbia scelto come immagine simbolo della devastazione proprio la foto di un bacino marmifero carrarese". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Il piccolo è caduto da un’altezza di circa 12 metri, finendo sul cemento sottostante. Un passante, attirato dalle urla, ha trovato il corpo del bambino e ha dato immediatamente l’allarme. Al momento della tragedia i genitori erano assenti - facebook.com Vai su Facebook
In Calabria il consumo di suolo frena ma resta l’allarme: ecco i Comuni dove il cemento si è mangiato più ettari di verde - X Vai su X
Allarme cemento. Carrara al nono posto per suolo consumato. Il report di Ispra - In provincia la città dei marmi è seguita da Massa, Montignoso e Aulla. Segnala lanazione.it
L'allarme dell'Ispra: nel 2024 il cemento copre altri 50 ettari - Roma resta ai vertici delle classifiche per il consumo di suolo. Lo riporta rainews.it