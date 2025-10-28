Carrara al nono posto regionale per percentuale di suolo consumato. Il dato sulla devastazione ambientale è stato raccolto all’interno del rapporto ‘Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici’ annualmente curato da Ispra: l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e denunciato da Legambiente. La città apuana registra una percentuale di suolo consumato che si assesta poco oltre il 30 per cento, che se in Toscana la inserisce al nono posto, allargando invece il discorso a tutta l’Italia, si posiziona alla casella numero 416 tra i 7621 enti censiti. "Significativo, per il nostro territorio, che sulla propria pagina Facebook - commenta Legambiente Carrara - l’istituto abbia scelto come immagine simbolo della devastazione proprio la foto di un bacino marmifero carrarese". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme cemento. Carrara al nono posto per suolo consumato. Il report di Ispra