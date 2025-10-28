Allagamenti nel parcheggio della Meucci | Comune al lavoro per risolvere il problema

Prato, 28 ottobre 2025 - C’è un blocco improvviso delle pompe elettriche che devono convogliare le acque meteoriche nella fogna all’origine dell’allagamento, durante i giorni di pioggia, del parcheggio davanti all’ingresso della scuola primaria Meucci di via Marradi. Il Comune ha già ripristinato una delle due pompe, mentre è al lavoro sull’altra, che richiede l’intervento di una squadra specializzata in “lavoro confinato” di Consiag Servizi Comuni. Il guasto che ha causato il blocco della seconda pompa, infatti, è stato individuato in un luogo sotto il livello stradale difficile da raggiungere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

