Il genio e il talento non hanno età. Come quello di Beatrice Lorenzini, romana, il naso più giovane d’Italia, che oggi è co-founder, insieme al fratello Filippo, del brand di profumeria di nicchia Lorenzini Parfum. La passione di questo giovanissimo nasce in tenera età e il suo percorso la porterà a creare la sua prima fragranza, Mon Coeur, a soli 14 anni. Il 25 ottobre invece, è uscita Gloria Mundi, l’ottava fragranza della collezione che racconta la sua evoluzione tra tecnica, cultura e sensibilità artistica. Il suo è un esempio di profumeria narrativa, dove ogni fragranza racconta una storia che, tra inaspettati colpi di scena, si evolve come un romanzo che regala un’ esperienza sensoriale completa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla scoperta di Beatrice Lorenzini, il naso più giovane d’Italia