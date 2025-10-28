Alla scoperta dell' ex Eridania doppia opportunità per scoprire il grande bosco urbano e lo storico zuccherificio
Dopo il primo evento di apertura dell’Ex Eridania, svoltosi domenica 5 ottobre, il Comune di Forlì in collaborazione con l’associazione culturale Spazi Indecisi e il Quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto, annuncia, per domenica 2 novembre una doppia visita guidata all’interno dell’ex. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
