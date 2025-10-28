Alla ricerca della goccia perduta | Acea premia le scuole virtuose nell’uso consapevole dell’acqua

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Istruzione Valditara: “Fondamentale l'educazione a un utilizzo corretto delle risorse idriche”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

alla ricerca della goccia perduta acea premia le scuole virtuose nell8217uso consapevole dell8217acqua

© Repubblica.it - “Alla ricerca della goccia perduta”: Acea premia le scuole virtuose nell’uso consapevole dell’acqua

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Goccia Perduta Acea