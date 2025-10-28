Alla Galleria Il Ponte la mostra dedicata a Ryu Iseup
Il Ponte prosegue la stagione espositiva con una monografica dedicata a Ryu Iseup, artista coreano che viene presentato per la prima volta in Italia. Vengono espostivi i suoi lavori degli ultimi anni, in cui la costruzione materica sotto la superficie della pittura dai colori brillanti e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
. BUS SOSTITUTIVO COLPITO AL PARABREZZA: L’“ATTACCO” DAL PONTE SOPRA LA GALLERIA Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, sulla Statale 87 alle porte di Campobasso. Un autobus del servizio sostituti - facebook.com Vai su Facebook
Una grande mostra dedicata a Giovanni Segantini - Dal 25 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026 i Musei Civici di Bassano del Grappa presentano al pubblico Giovanni Segantini, la grande mostra che celebra la ... Si legge su villegiardini.it
Il colore della vita - Fino al prossimo 9 novembre 2025, la Galleria DIDART, giovane realtà espositiva situata nel centro storico di Milano, presenta la mostra Il colore della vita. Segnala itinerarinellarte.it
La galleria Didart di Milano presenta la mostra i colori della vita - Dal 20 ottobre al 9 novembre 2025, la Galleria DIDART, giovane realtà espositiva situata nel centro storico di Milano, presenta la mostra “Il colore della vita”, un’esposizione collettiva dedicata al ... Segnala milanotoday.it