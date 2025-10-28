Alla Feltrinelli di Roma la presentazione del libro Vinilmania – Il grande ritorno del giradischi e del vinile
ROMA – Giovedì 6 novembre, alle ore 18, alla libreria La Feltrinelli (viale Libia 186) a Roma, si terrà la presentazione del libro “Vinilmania – Il grande ritorno del giradischi e del vinile” (Hoepli), un viaggio appassionato nella storia, nella cultura e nel fascino senza tempo del disco in vinile. All’incontro interverranno Ezio Guaitamacchi, direttore della collana “Musica” di Hoepli, Aldo Pedron, curatore della sezione italiana del volume, e Jessica Testa, che ha tradotto la parte angloamericana. A moderare sarà John Vignola di Radio Rai, mentre ospite d’eccezione sarà Carlo Massarini, giornalista, conduttore e storico volto della musica in televisione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
