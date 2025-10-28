Alla d' Annunzio il convegno Criminology and Investigation Days con il sottosegretario Del Mastro Delle Vedove

Chietitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 ottobre, all'università d'Annunzio di Chieti, c'è il convegnoCriminology and Investigation Days”, che prevede anche un incontro a Roma, in programma venerdì 30. L'evento è organizzato dall'ateneo, dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, con il ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: D Annunzio Convegno Criminology