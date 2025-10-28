Alla d' Annunzio il convegno Criminology and Investigation Days con il sottosegretario Del Mastro Delle Vedove
Martedì 28 ottobre, all'università d'Annunzio di Chieti, c'è il convegno “Criminology and Investigation Days”, che prevede anche un incontro a Roma, in programma venerdì 30. L'evento è organizzato dall'ateneo, dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, con il ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La XIII edizione del convegno ReUso2025 si svolgerà dal 29 al 31 ottobre a Pescara con la direzione scientifica di Caterina Palestini del Dipartimento di Architettura (DdA) dell'Università degli studi "G. d'Annunzio" Chieti_Pescara e Stefano Brusaporci del Dip - facebook.com Vai su Facebook
XXXIX Convegno AIDA – La proprietà intellettuale nella crisi d’impresa 24 e 25 ottobre 2025, ore 15:30 - Aula 31 - Campus di Pescara Programma e informazioni dettagliate: https://unich.it/eventi/xxxix-convegno-aida-la-proprieta-intellettuale-nella-crisi-dimpre - X Vai su X