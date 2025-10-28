All Her Fault in arrivo la nuova serie Sky Exclusive | rilasciato il trailer

All Her Fault, la nuova serie Sky Exclusive con Sarah Snook, protagonista e produttrice del progetto, è in arrivo sul piccolo schermo. Un attimo che si trasforma nell’incubo di ogni genitore, in un thriller psicologico mozzafiato dall’omonimo bestseller dell’autrice pluripremiata Andrea Mara, All Her Fault – di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale – . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - All Her Fault, in arrivo la nuova serie Sky Exclusive: rilasciato il trailer

