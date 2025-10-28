Alien | Pianeta Terra Noah Hawley rivela i piani per la Stagione 2 | Tutto quello che hanno sono problemi

Stiamo ancora aspettando notizie sul rinnovo di Alien: Pianeta Terra di FXHulu per una seconda stagione (anche se la serie è stata piuttosto apprezzata dai fan e dalla critica, i dati indicano che gli ascolti non sono stati particolarmente elevati), ma sembra che lo showrunner Noah Hawley abbia le idee piuttosto chiare su come vorrebbe che la storia procedesse se avesse l’opportunità di continuare la serie. Il finale della prima stagione si è concluso con Wendy, Hermit e gli altri ibridi – insieme a una coppia di xenomorfi – che hanno preso il controllo del centro di ricerca Prodigy e imprigionato Boy Kavalier, Kirsh, Dame Sylvia, Atom Eins e Morrow. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

