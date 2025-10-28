Alice D’Amato e Manila Esposito tornano in gara | appuntamento in Svizzera dopo l’assenza ai Mondiali

Alice D’Amato e Manila Esposito non hanno preso parte ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica perché non erano nelle migliori condizioni fisiche per essere protagoniste nell’appuntamento agonistico più importante della stagione. La Campionessa Olimpica alla trave e la due volte Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale si erano prese un po’ di stacco dopo la rassegna continentale disputata in primavera (con tanto di successo nel team event), hanno gareggiato agli Assoluti e hanno fatto intuire di essere sulla strada giusta in vista del 2026, per riprendere al meglio il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alice D’Amato e Manila Esposito tornano in gara: appuntamento in Svizzera dopo l’assenza ai Mondiali

Scopri altri approfondimenti

Il bel messaggio di Alice D'Amato alla gemella Asia dopo i Mondiali - facebook.com Vai su Facebook

Alice D’Amato e Manila Esposito tornano in gara: appuntamento in Svizzera dopo l’assenza ai Mondiali - Alice D’Amato e Manila Esposito non hanno preso parte ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica perché non erano nelle migliori condizioni fisiche per essere protagoniste nell’appuntamento agonistico ... Da oasport.it

Alice D’Amato oro, Manila Esposito bronzo/ Finale trave Olimpiadi Parigi 2024: Italia super! (5 agosto) - Alice D'Amato oro, Manila Esposito bronzo: clamoroso risultato nella finale della trave alle Olimpiadi Parigi 2024. Riporta ilsussidiario.net

Diretta Alice D’Amato Manila Esposito/ Finale corpo libero: oro Andrade, Biles argento (Olimpiadi 2024) - Diretta Alice D'Amato Manila Esposito finale corpo libero Olimpiadi Parigi 2024: stavolta niente da fare per le due italiane, Rebeca Andrade batte Simone Biles. Lo riporta ilsussidiario.net