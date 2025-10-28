Alessio Sakara campione del mondo BKFC | battuto Camozzi a Roma trionfo a 44 anni
Il “Legionarius” conquista la cintura Cruiserweight davanti a 8mila spettatori e sotto gli occhi di Conor McGregor: «Fonte di ispirazione per tutti». Alessio Sakara scrive un’altra pagina di storia degli sport da combattimento italiani. A 44 anni, il “Legionarius” ha battuto per split decision l’americano Chris Camozzi e si è laureato campione mondiale Cruiserweight della BKFC. L’impresa è arrivata davanti agli oltre ottomila spettatori accorsi nella capitale, con una cornice resa ancor più speciale dalla presenza di Conor McGregor, co-owner della promotion, che non ha nascosto il suo entusiasmo: «Questo è stato il combattimento più incredibile che io abbia visto in tutta la mia vita. 🔗 Leggi su Sportface.it
