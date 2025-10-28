Due matrimoni e quattro figli nella vita di Pino Insegno, la prima storia d’amore di Pino è stata quella con Roberta Lanfranchi, durata più di dieci anni: i due sono convolati a nozze nel 1997 e si sono separati dieci anni più tardi. Dalla loro storia erano nati due ragazzi, Francesco e Matteo, nel 1998 e poi nel 2003. Dopo la separazione dalla prima moglie, Pino Insegno si è legato ad Alessia Navarro, attrice, con la quale ha avuto altri due figli Alessia Navarro e Pino Insegno si sono conosciuti sul set del film Un marito per due e da quel momento non si sono più lasciati. I due sono convolati a nozze nel 2012, dando poi alla luce due figli: Alessandro nato nel 2014 e Valerio nel 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alessia Navarro, chi è la seconda e attuale moglie di Pino Insegno: “Da quel giorno non l’ho mollata più”