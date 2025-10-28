Alessia Marcuzzi si confessa | In amore ho tradito ma c’erano sempre dei problemi

Tradimenti e inganni sono al centro di The Traitors, il nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video dal 30 ottobre. E proprio sul tema delle infedeltà si è confessata la presentatrice romana, che con l’onestà che da sempre la contraddistingue ha ammesso di essere stata una traditrice, “più in amore che in amicizia”. Alessia Marcuzzi e i tradimenti. Alessia Marcuzzi tornerà presto sul piccolo schermo con The Traitors, un nuovo reality targato Prime Video in onda dal 30 ottobre. I concorrenti del gioco, tra prove e insidie da superare, dovranno impedire al traditore che si nasconde nel gruppo di mettere le mani sul montepremi finale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessia Marcuzzi si confessa: “In amore ho tradito, ma c’erano sempre dei problemi”

Approfondisci con queste news

Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi Interpretano Renato Zero e Stash #RenatoZero #MariaDeFilippi #AlessiaMarcuzzi #Stash #MiVendo - facebook.com Vai su Facebook

«The Traitors», Alessia Marcuzzi: «Per scoprire i traditori sono diventata seria» - X Vai su X

Alessia Marcuzzi si confessa: “In amore ho tradito, ma c’erano sempre dei problemi” - Tradimenti e inganni sono al centro di The Traitors, il nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video dal 30 ottobre. Riporta dilei.it

Alessia Marcuzzi racconta i suoi tradimenti in amore e amicizia: verità e riflessioni personali - Alessia Marcuzzi e la confessione sul tradimentoAlessia Marcuzzi si apre con sincerità riguardo a un tema delicato come il tradimento, dichiarando di ... Secondo assodigitale.it

Alessia Marcuzzi, la rivelazione stupisce: “Mi è capitato di tradire” - A breve sarà disponibile su Prime Video 'The Traitors', il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Riporta ilsipontino.net