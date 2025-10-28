Alessia Marcuzzi | Mi è capitato di tradire in amore ma se lo faccio è perché c’è un problema

Conduttrice del nuovo game show di Prime Video, The Traitors Italia, in arrivo sulla piattaforma il prossimo 30 ottobre, Alessia Marcuzzi si racconta in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui parla anche del suo rapporto con i tradimenti. La presentatrice ha infatti rivelato: “Non ho subìto grandi tradimenti, mi è capitato di tradire più in amore che in amicizia, però faccio parte della categoria che se tradisce è perché c’è un problema, quindi finisco la storia vecchia e inizio quella nuova. Invece nelle amicizie non l’ho mai fatto. Ci possono essere state delusioni, però tradimenti tali da dire ‘ti tolgo la parola’, mai”. 🔗 Leggi su Tpi.it

