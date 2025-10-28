Alessia Marcuzzi | In amore ho tradito ma sono leale | se mento si capisce e subito

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Marcuzzi ammette di non essere stata sempre fedele sul piano sentimentale. La conduttrice, tuttavia, non ha fatto i nomi degli ex compagni che avrebbe tradito. Solo in un’occasione è stata accusata pubblicamente: fu Belén Rodriguez a confermare il presunto flirt con Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

alessia marcuzzi amore hoAlessia Marcuzzi si confessa: “In amore ho tradito, ma c’erano sempre dei problemi” - Tradimenti e inganni sono al centro di The Traitors, il nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video dal 30 ottobre. dilei.it scrive

alessia marcuzzi amore hoAlessia Marcuzzi: “Mi è capitato di tradire in amore, ma se lo faccio è perché c’è un problema” - La conduttrice si racconta in occasione del suo nuovo game show "The Traitors Italia" Conduttrice del nuovo game show di Prime Video, The Traitors Italia, in arrivo sulla piattaforma il prossimo 30 ot ... Lo riporta tpi.it

alessia marcuzzi amore hoThe Traitors Italia, Alessia Marcuzzi svela retroscena del nuovo reality: "Qualcosa è andato storto" - Alessia Marcuzzi, conduttrice del nuovo reality show di Prime Video, The Traitors Italia, ha svelato alcuni retroscena nel corso di un'intervista. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alessia Marcuzzi Amore Ho