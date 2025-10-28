Alessandro Ristori fa tappa anche in riviera con il suo tour internazionale

Dopo l'uscita del suo ultimo album “Il tempo delle donne” l'artista continua il suo tour in giro per il mondo passando da Pechino, Istanbul, Londra, Milano, Miami, Baku e Montecarlo, Alessandro Ristori torna a casa, a Milano Marittima, per un appuntamento esclusivo al Royal Beach, sabato 1. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

