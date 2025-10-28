Alessandro Gassman al PalaDozza | la Fortitudo vince su Torino ed è subito set cinematografico

Bologna, 28 ottobre 2025 – Un inedito martedì da leoni per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che dopo l’affannoso successo di sabato sera contro Verona si concede il bis al PalaDozza spazzando via Torino 85-60 e ritoccando il record stagionale a 5 vittorie e 3 sconfitte: domenica alle 20,45 si va a Pistoia per il posticipo della nona giornata di A2. Nella serata del PalaDozza agghindato a set cinematografico per le riprese di ‘Campioni’ (remake della pellicola spagnola ‘Non ci resta che vincere’), con Alessandro Gassman a recitare a bordocampo nella veste di allenatore (poi in parterre a seguire Fortitudo-Torino), la Effe recupera in extremis Imbrò portandolo a referto dopo i dubbi delle ultime ore (il giocatore è rimasto precauzionalmente in panchina). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

