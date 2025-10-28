Alessandra Celletti | esce il nuovo album che omaggia il Maestro Erik Satie
Considerata una delle maggiori interpreti internazionali della musica di Erik Satie, Alessandra Celletti omaggia il suo Maestro pubblicando il nuovo cd Satie Mon Amour. Nella ricorrenza del centenario della morte del compositore francese, la talentuosa artista romana lo presenterà dal vivo per Time Zones, l’1 novembre al Teatro Rossini di Gioia del Colle (BA), con un concerto che si preannuncia entusiasmante. In un’epoca in cui la musica si ascolta soprattutto in streaming, avere tra le mani un cd fisico è un gesto di resistenza poetica. Un gesto che restituisce alla musica la sua dimensione più profonda, da vivere con calma e raccoglimento. 🔗 Leggi su Funweek.it
