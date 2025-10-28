Aleix Espargaro dalle moto al ciclismo | Più duro di quanto pensassi Ho sofferto | è una bestialità

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aleix Espargaro dopo una vita in MotoGP ha affrontato la sua prima stagione da ciclista con i colori del Team Development della Lidl-Trek: "Più dura del previsto, ho sofferto molto ma ne è valsa la pena. In questo sport devi essere sempre al 100% e in tutto: una vera bestialità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

