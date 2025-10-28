Alcaraz sconfitto da Norrie al master 1000 di Parigi | Sinner può diventare numero 1

Il mondo del tennis internazionale vive momenti di grande suspense. Ogni torneo può ribaltare le gerarchie e offrire opportunità straordinarie ai giocatori più determinati. Il Masters 1000 di Parigi si conferma teatro di sorprese: tra colpi vincenti e match intensi, le sfide sul campo sono decisive non solo per i trofei, ma anche per le classifiche mondiali. Gli appassionati sono già con il fiato sospeso, consapevoli che ogni punto può cambiare il destino dei migliori atleti. Le aspettative erano alte per Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del mondo, considerato favorito per il titolo francese. Tuttavia, il primo turno ha riservato una sorpresa clamorosa: lo spagnolo è stato sconfitto dal britannico Cameron Norrie con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

