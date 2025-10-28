Alcaraz ko a Parigi Norrie rimette in corsa Sinner per il numero 1

Parigi, 28 ottobre 2025 – A Parigi è caduta una stella. Ed è quella più brillante, del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato eliminato al debutto nel master mille francese  da Cameron Norrie (6-4, 3-6, 4-6), buone notizie per Sinner e per il pubblico azzurro. Se c’è infatti na chance per tornare numero 1 al mondo, Jannik Sinner se la può giocare proprio in terra parigina. L’eliminazione dello spagnolo rimette infatti in corsa la stella italiana per il trono del tennis. A una condizione però: l’azzurro dovrà vincere il torneo. . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

