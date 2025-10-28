Alcaraz irriconoscibile fa 54 errori e perde subito a Parigi | Sinner può tornare numero 1 ATP
Carlos Alcaraz è stato sconfitto al secondo turno del torneo 1000 di Parigi. Lo spagnolo battuto in tre set da Norrie. Il risultato è positivo per Sinner, che ora la chance di riavvicinarsi al numero 1 ATP. 🔗 Leggi su Fanpage.it
