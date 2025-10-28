Alcaraz eliminato a Parigi Norrie lo batte in rimonta Sinner può tornare numero uno

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz eliminato a Parigi. Oggi, martedì 28 ottobre, il tennista spagnolo è stato battuto al secondo turno del Masters 1000 francese, l'ultimo dell'anno e ultimo impegno prima delle Atp Finals, dal britannico Cameron Norrie, che lo ha superato in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, volando così . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

