Alberto Stefani | Lega partito federale Zaia ha ragione Il mio Veneto sarà collegiale

Roma – Sta per compiere 33 anni: è già stato sindaco (di Borgoricco) e parlamentare del Carroccio, è vice segretario federale della Lega. E corre, appoggiato dal centrodestra, per diventare governatore del Veneto. Alberto Stefani, nel caso venga eletto, come sarà il suo Veneto? «Un Veneto collegiale e un Veneto che guarda alla sanità e al sociale. Davanti a una popolazione che invecchierà sempre di più ci sarà necessità di garantire strutture residenziali per anziani all'avanguardia, quartieri inclusivi, villaggi inclusivi per le non auto-sufficienze. Garantire la cura dei bisogni fisici e psicologici e non più solo la cura dei sintomi dell'età anziana.

