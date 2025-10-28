Albania l’appello dei migranti ai parlamentari | Qui è come essere condannati
Drammatica ispezione a sorpresa nel centro migranti di Gjader da Rachele Scarpa e Matteo Orfini (Pd) e Riccardo Magi di +Europa. “Il governo trasferisce qui gente a caso che viene sedata a colpi di rivotril”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
