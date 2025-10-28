Alatri tolleranza zero contro chi abbandona i rifiuti Installate 11 nuove telecamere
A fronte del persistente e increscioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che deturpa il territorio e l’immagine della città, l’Amministrazione Comunale di Alatri ha intensificato la sua azione. È stato varato un piano straordinario di potenziamento dei controlli, che vede nella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Uefa, tolleranza zero contro il razzismo - L'Uefa è informata della vicenda diCarlo Tavecchio, candidato alla presidenza Figc, e senza entrarenel merito ribadisce di aver adottato "una chiara politica ditolleranza zero ... Scrive ilsecoloxix.it