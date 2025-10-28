Alatri Sorpresi in auto | uno con una dose di crack in tasca il conducente sotto effetto di droga e il terzo di Frosinone evaso dai domiciliari Tutti denunciati dai Carabinieri
Cronache Cittadine ALATRI – Forse voleva fare una passeggiata, un 42enne di Frosinone che – contravvenendo a quanto impostogli dall’Autorità Giudiziaria, che L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
