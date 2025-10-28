Alatri Sorpresi in auto | uno con una dose di crack in tasca il conducente sotto effetto di droga e il terzo di Frosinone evaso dai domiciliari Tutti denunciati dai Carabinieri

Cronachecittadine.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine ALATRI – Forse voleva fare una passeggiata, un 42enne di Frosinone che – contravvenendo a quanto impostogli dall’Autorità Giudiziaria, che L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

alatri sorpresi in auto uno con una dose di crack in tasca il conducente sotto effetto di droga e il terzo di frosinone evaso dai domiciliari tutti denunciati dai carabinieri

© Cronachecittadine.it - Alatri. Sorpresi in auto: uno con una dose di crack in tasca, il conducente sotto effetto di droga e il terzo di Frosinone evaso dai domiciliari. Tutti denunciati dai Carabinieri

Contenuti che potrebbero interessarti

Sorpreso in auto con dosi di hashish e cocaina già pronte per lo spaccio: 24enne arrestato dai carabinieri - PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) – I carabinieri della Stazione di Pieve di Soligo la scorsa notte hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 24 anni, residente a Miane ma di fatto ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Alatri Sorpresi Auto Dose