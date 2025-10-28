Al via la prima edizione di Liberamente Tinaia dall’art brut al design il concorso per giovani creativi under 35 del territorio toscano
Prende il via, oggi, la prima edizione di “LIBERAMENTE TINAIA, dall’Art Brut al Design”, il premio promosso dall’Associazione LA NUOVA TINAIA di Firenze in collaborazione con ARTEX (Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana), LABA (Libera Accademia di Belle Arti), l’Istituto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
