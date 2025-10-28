al via il trasferimento dei vivai le strutture costruite fuori diga

È arrivato il disco verde per l’inizio dei lavori di realizzazione dei nuovi vivai per la mitilicoltura all’esterno della diga foranea nella baia di Santa Teresa. La società ‘Art Sub S.r.l.’ entrerà in azione a partire da oggi e opererà fino al prossimo 28 giugno in orario diurno con "proprio personale e mezzi idonei". Nel periodo di tempo e nella zona interessata dall’intervento "sarà vietata la navigazione, il transito e la sosta di unità navali nonché ogni altra attività connessa con l’uso del mare, fatta eccezione per il personale e le unità impegnate nelle attività in parola". E’ quanto si legge nell’ordinanza 2912025 della Capitaneria di Porto che dà di fatto avvio alle operazioni di delocalizzazione degli allevamenti di muscoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

