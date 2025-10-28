Nel cuore dell’Appennino, crocevia in cui la tradizione incontra l’innovazione, e la qualità della vita si fonde con un profondo senso di comunità, si terrà un significativo incontro istituzionale tra il territorio appenninico e la Repubblica del Sudafrica, ospitato dal Comune di San Benedetto Val di Sambro. Al via domani dalle 10, nel Palazzo del Comune di San Benedetto Val di Sambro, il primo incontro istituzionale di cooperazione bilaterale tra l’ Appennino e la Repubblica del Sudafrica organizzato da Arca Appennino Bolognese. Il rapporto tra l’Appennino e il popolo sudafricano affonda le sue radici nella Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al via il bilaterale tra Sudafrica e Appennino