Al via i lavori al Rio Ronco Pariano a Baveno

Novaratoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie ai fondi dell’Unione Montana Cusio Mottarone, prenderanno avvio i lavori di pulizia e asporto del materiale boschivo cresciuto in alveo sul Rio Ronco Pariano.L’intervento sarà suddiviso in due lotti: il primo del valore di 30 mila euro, il secondo di 80 mila euro, per un totale di 110 mila. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Lavori a Canal del Rio. Divieti di sosta e transito in via Rosselli e dintorni - Per questo da venerdì cambierà la viabilità in corso Rosselli e via 7 Luglio. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Via Lavori Rio Ronco