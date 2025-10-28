Al via i lavori al Rio Ronco Pariano a Baveno

Grazie ai fondi dell’Unione Montana Cusio Mottarone, prenderanno avvio i lavori di pulizia e asporto del materiale boschivo cresciuto in alveo sul Rio Ronco Pariano.L’intervento sarà suddiviso in due lotti: il primo del valore di 30 mila euro, il secondo di 80 mila euro, per un totale di 110 mila. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

