Al via a Torino la terza edizione di Hypercar Event | i player mondiali dell’automotive di lusso incontrano fornitori piemontesi
Inaugurata oggi a Torino la terza edizione di Hypercar Event, appuntamento internazionale dedicato al mondo delle auto di alta gamma e ad alte prestazioni che trasforma il capoluogo piemontese in un hub di business e innovazione, ospitando una platea selezionata di aziende, designer, buyer e team R&D del segmento hypercar, super car, restomod e motorsport. L’iniziativa, organizzata da Ceipiemonte, è promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino e rientra nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera “Automotive & Transportation”, “ Meccatronica” e “ Aerospazio” della Regione Piemonte, finanziati dal PR FESR 2021-2027. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
