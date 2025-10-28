Inaugurata oggi a Torino la terza edizione di Hypercar Event, appuntamento internazionale dedicato al mondo delle auto di alta gamma e ad alte prestazioni che trasforma il capoluogo piemontese in un hub di business e innovazione, ospitando una platea selezionata di aziende, designer, buyer e team R&D del segmento hypercar, super car, restomod e motorsport. L’iniziativa, organizzata da Ceipiemonte, è promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino e rientra nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera “Automotive & Transportation”, “ Meccatronica” e “ Aerospazio” della Regione Piemonte, finanziati dal PR FESR 2021-2027. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Al via a Torino la terza edizione di Hypercar Event: i player mondiali dell’automotive di lusso incontrano fornitori piemontesi