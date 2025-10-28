Al The Square nasce Serious Game Film Academy | al via con la masterclass di Ugo Chiti

Firenzetoday.it | 28 ott 2025

Nasce a Firenze la Serious Game Film Academy, la nuova scuola del cinema e delle arti audiovisive firmata Serious Game Film, società di produzione e formazione attiva nel panorama cinematografico italiano. L’Academy nasce per chi desidera trasformare la propria passione per il cinema in mestiere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

