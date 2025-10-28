Al The Square in scena un omaggio al genio di Francesco Nuti
"Francesco Nuti, la storia di un grande talento", scritto e diretto da Valerio Groppa, con le musiche di Giovanni e Francesco Nuti, vede in scena Nicola Pecci per raccontare l’artista e l’uomo Francesco Nuti, attraverso le sue parole. Nato a Firenze nel 1955, Nuti è un genio del cinema italiano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Al The Square, omaggio al genio di Francesco Nuti - Lo spettacolo “Francesco Nuti, la storia di un grande talento” con Nicola Pecci, vincitore del premio Renzo Montagnani (2015), tratto dall’autobiografia “Sono un bravo ragazzo. Da msn.com