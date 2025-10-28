Al The Space Cinema Napoli Virginia Raffaele e Riccardo Milani salutano il pubblico in sala prima della proiezione di La vita va così
Prosegue al The Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana.Giovedì 30 ottobre, infatti, alle ore 20:45, Virginia Raffaele e il regista Riccardo Milani saluteranno gli ospiti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Tra incantesimi, risate e avventure, novembre è pronto a stregarti sul grande schermo del tuo The Space Cinema
