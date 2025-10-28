Al Teatro dell' Affratellamento torna Canzoni Contro la Guerra
Domenica 2 novembre al Teatro Affratellamento di Firenze torna “Canzoni Contro la Guerra”. Dal 2014, come ogni anno, nel giorno in cui si celebrano le Forze Armate Italiane e la vittoria della Prima Guerra Mondiale, l’Istituto Ernesto de Martino insieme a gran parte dell’associazionismo pacifista. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
