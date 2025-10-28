Al Napoli basta Anguissa è 0-1 a Lecce | Milinkovic-Savic para il rigore a Camarda

Sololaroma.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande attesa per vedere nuovamente all’opera la Roma, impegnata all’ Olimpico contro il Parma dopo l’ottima vittoria contro il Sassuolo. Per vivere altri giorni da capolista, i ragazzi di Gasperini saranno costretti a fare bottino pieno, visto che nel match di apertura della nona giornata di campionato il Napoli si è imposto con il punteggio di 0-1 su un Lecce coriaceo e duro a morire, che non avrebbe meritato di uscire sconfitto da questo match. Protagonisti del successo partenopeo ancora una volta Anguissa, di nuovo a segno dopo la rete all’Inter di qualche giorno fa (4 gol in 9 gare di Serie A), e un Milinkovic-Savic specialista quando si tratta di rigori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

al napoli basta anguissa 232 0 1 a lecce milinkovic savic para il rigore a camarda

© Sololaroma.it - Al Napoli basta Anguissa, è 0-1 a Lecce: Milinkovic-Savic para il rigore a Camarda

Leggi anche questi approfondimenti

Napoli, che brividi! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa. Conte torna primo - Feroce, convinto, gladiatore nella ripresa, quando l’inserimento di Kevin De Bruyne accende la luce offensiva e l’assalto ... Si legge su gazzetta.it

Napoli più forte degli infortuni: Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa. Conte aggancia la Roma in testa - La differenza, però, &#232; che il Napoli rientra in campo con uno spirito totalmente diverso, con una fame fuori ... Lo riporta corrieredellosport.it

Napoli, reazione e vetta: Anguissa, Hojlund e De Bruyne i leader azzurri - Dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa, il Napoli arriva alla seconda sosta stagionale in vetta alla classifica. Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Basta Anguissa 232