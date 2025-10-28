Al Napoli basta Anguissa è 0-1 a Lecce | Milinkovic-Savic para il rigore a Camarda
Grande attesa per vedere nuovamente all’opera la Roma, impegnata all’ Olimpico contro il Parma dopo l’ottima vittoria contro il Sassuolo. Per vivere altri giorni da capolista, i ragazzi di Gasperini saranno costretti a fare bottino pieno, visto che nel match di apertura della nona giornata di campionato il Napoli si è imposto con il punteggio di 0-1 su un Lecce coriaceo e duro a morire, che non avrebbe meritato di uscire sconfitto da questo match. Protagonisti del successo partenopeo ancora una volta Anguissa, di nuovo a segno dopo la rete all’Inter di qualche giorno fa (4 gol in 9 gare di Serie A), e un Milinkovic-Savic specialista quando si tratta di rigori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
