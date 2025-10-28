Al Museo Civico c' è la mostra fotografica ' Volti lontani' di Edoardo Agresti
Venerdì 31 ottobre alle 17.30 presso il Museo Civico di Foggia nell’ambito della 14esima edizione di ‘FoggiaFotografia: La Puglia senza confini’, sarà inaugurata alla presenza dell’autore Edoardo Agresti, la mostra fotografica ‘Volti lontani. Luoghi intimi’.In mostra, una selezione di 24. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
