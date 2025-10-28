Al Lirico di Milano rivive la magia di Syd Barrett
Il teatro si fa tempio della psichedelia quando la musica dei Pink Floyd incontra la memoria del suo genio perduto. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber, martedì 28 ottobre alle 20.30, debutta in prima milanese “Wish You Were Here”, lo spettacolo che celebra mezzo secolo di uno degli album più iconici della storia del rock. Un tributo al genio folle. Non è un semplice concerto tributo, ma un’esperienza che intreccia musica e teatro per raccontare la storia di Syd Barrett, il fondatore visionario dei Pink Floyd costretto ad abbandonare la band nel pieno della giovinezza. Il concept album del 1975, a lui dedicato, diventa il pretesto per un viaggio nell’anima tormentata di un artista geniale, consumato dalla schizofrenia e dall’abuso di sostanze. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
