Al Girfalco il simbolo di pace | Un nuovo cedro del Libano

Quando un albero muore è sempre un lutto collettivo, è un respiro che si spegne. Quando è morto l’antico cedro del Libano al Girfalco c’è stato un dispiacere unanime, era come se fosse venuto a mancare un vecchio amico. Per questo domenica prossima sarà una giornata di festa, per la ripiantumazione di un nuovo albero, su iniziativa dell’Unipop che ha trovato la collaborazione dell’ associazione libanese Martire Ten. Col. Sobhi Akoury che donerà il cedro. Tornerà dunque un nuovo cedro del Libano, alle 11 al al parco del Girfalco ci saranno le autorità e il coro dei ragazzi orfani libanesi, accompagnati da giovani musicisti di Forlì che si esibiranno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

