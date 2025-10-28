Al Girfalco il simbolo di pace | Un nuovo cedro del Libano

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando un albero muore è sempre un lutto collettivo, è un respiro che si spegne. Quando è morto l’antico cedro del Libano al Girfalco c’è stato un dispiacere unanime, era come se fosse venuto a mancare un vecchio amico. Per questo domenica prossima sarà una giornata di festa, per la ripiantumazione di un nuovo albero, su iniziativa dell’Unipop che ha trovato la collaborazione dell’ associazione libanese Martire Ten. Col. Sobhi Akoury che donerà il cedro. Tornerà dunque un nuovo cedro del Libano, alle 11 al al parco del Girfalco ci saranno le autorità e il coro dei ragazzi orfani libanesi, accompagnati da giovani musicisti di Forlì che si esibiranno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

al girfalco il simbolo di pace un nuovo cedro del libano

© Ilrestodelcarlino.it - Al Girfalco il simbolo di pace: "Un nuovo cedro del Libano"

Argomenti simili trattati di recente

girfalco simbolo pace nuovoAl Girfalco il simbolo di pace: "Un nuovo cedro del Libano" - Quando è morto l’antico cedro del Libano al Girfalco c’è stato un dispiacere unanime, era come se fosse venuto a mancar ... Secondo ilrestodelcarlino.it

girfalco simbolo pace nuovoAnacapri, l’Ulivo della Pace mette radici: simbolo di rinascita e dialogo tra i popoli - L’Ulivo della Pace ora cresce nel cuore di Anacapri, come simbolo di speranza, dialogo e rinascita. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Girfalco Simbolo Pace Nuovo