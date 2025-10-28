Al GF Domenico bacia forzatamente Valentina per salutarla la reazione di Simona Ventura | Così non va bene
Domenico D'Alterio ha avuto un confronto con la compagna Valentina nella casa del Grande Fratello. Dopo una lunga discussione, ha provato forzatamente a 'rubarle' un bacio prima che andasse via ma il suo gesto non è stato apprezzato né dalla donna né in studio. "Non mi è piaciuto fino in fondo, non va bene", ha commentato Simona Ventura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
PARROCCHIA SAN DOMENICO SAVIO RICORDO MENSILE DI SANTA RITA Da Mercoledì 22 Ottobre riprende il ricordo mensile di Santa Rita. Nel manifesto sono indicati gli orari e i momenti in programma, soprattutto alle ore 18 la Santa Messa in onore - facebook.com Vai su Facebook
Al GF Domenico bacia forzatamente Valentina per salutarla, la reazione di Simona Ventura: “Così non va bene” - Dopo una lunga discussione, ha provato forzatamente a ‘rubarle’ un bacio prima che andasse via ma il ... Secondo fanpage.it