Al GF Domenico bacia forzatamente Valentina per salutarla la reazione di Simona Ventura | Così non va bene

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenico D'Alterio ha avuto un confronto con la compagna Valentina nella casa del Grande Fratello. Dopo una lunga discussione, ha provato forzatamente a 'rubarle' un bacio prima che andasse via ma il suo gesto non è stato apprezzato né dalla donna né in studio. "Non mi è piaciuto fino in fondo, non va bene", ha commentato Simona Ventura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

