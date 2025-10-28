Al Geena di Latina il Jacopo Ferrazza Quintet in concerto
Secondo appuntamento dell’edizione invernale del 52nd Jazz, la rassegna che porta a Latina grandi interpreti del jazz moderno ospitata al Geena Beer & Comfort Food.In programma per domenica 2 novembre il concerto del contrabbassista e compositore Jacopo Ferrazza che arriva in città con il suo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
