Al Faraggiana in scena l' Alfabeto delle emozioni

Novaratoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 ottobre, al Faraggiana, in scenaAlfabeto delle emozioni”, di e con Stefano Massini, produzione Savà Produzioni Creative.Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

