Al Dipartimento di Scienze della Terra la prima laurea magistrale con tesi in Diritto dei Georischi

Pisatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di Riccardo Cellocco – 28 anni, originario di Camerino (MC) – la prima tesi magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, elaborata con il contributo dell’insegnamento di Diritto dei Georischi al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. La discussione si è svolta durante la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Al Dipartimento di Scienze della Terra la prima laurea magistrale con tesi in Diritto dei Georischi - È di Riccardo Cellocco – 28 anni, originario di Camerino (MC) – la prima tesi magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, elaborata con il contributo ... Lo riporta gonews.it

Sviluppata la prima IA specializzata in Scienze della Terra - È stata sviluppata la prima intelligenza artificiale specializzata in Scienze della Terra: può datare le rocce, analizzare il paleoclima, interpretare paesaggi. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Dipartimento Scienze Terra Prima