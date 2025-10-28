Al Dipartimento di Scienze della Terra la prima laurea magistrale con tesi in Diritto dei Georischi

È di Riccardo Cellocco – 28 anni, originario di Camerino (MC) – la prima tesi magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, elaborata con il contributo dell’insegnamento di Diritto dei Georischi al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. La discussione si è svolta durante la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it