Al Circolo Culturale Aurora di Arezzo l' iniziativa pubblica dal titolo Colpevoli di Palestina
Arezzo, 28 ottobre 2025 – Giovedì 30 ottobre a partire dalle ore 20:00 presso il Circolo Culturale Aurora di Arezzo, iniziativa pubblica dal titolo, "Colpevoli di Palestina". «Parleremo del processo che vede coinvolti tre giovani palestinesi Alì Irar, Mansour Doghmosh e Anan Yaeesh, quest'ultimo partigiano palestinese, combattente fin dalla seconda Intifada, imprigionato e torturato nelle carceri israeliane e ancora oggi perseguitato da Israele. Le sue vicende giudiziarie e carcerarie in Italia verranno raccontate dagli interventi di Resistenze, Comitato Free Anan, Reti per la Palestina di Basilicata oltre che dalla proiezione del filmato "Colpevoli di Palestina"». 🔗 Leggi su Lanazione.it
