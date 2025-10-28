Al centro della storia un ragazzo segnato dagli abusi il bravissimo Caleb Landry Jones che decide di vendicarsi del mondo utilizzando i suoi amati cani

U n ragazzo solo, segnato dalla vita, decide di vendicarsi del mondo utilizzando il suo adorato branco di cani. È la trama di Dogman, diretto da Luc Besson nel 2023 e interpretato dal bravissimo Caleb Landry Jones. La fiaba horror, presentata in concorso al Festival di Venezia 2023, va in onda stasera in prima alle 21.20 su Rai 3. Luc Besson presenta il suo “Dogman”: «Un personaggio opposto a Joker» X Leggi anche › “Dogman” di Luc Besson: la recensione di Paolo Mereghetti Dogman di Luc Besson: trama del film uscito nel 2023 su Rai 3 stasera 28 ottobre. Doug (Caleb Landry Jones) è un giovane uomo con una vita segnata fin dall’infanzia da dolore e violenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al centro della storia un ragazzo segnato dagli abusi (il bravissimo Caleb Landry Jones) che decide di vendicarsi del mondo utilizzando i suoi amati cani

