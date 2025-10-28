Aiutiamoli ad aiutare la città
Firenze, 28 ottobre 2025 – Siamo abituati a pensare alle Fondazioni bancarie come erogatori di sostegno a iniziative che si sviluppano nella società civile. Si tratti di aiuto alle attività culturali o di tutela dei beni artistici ovvero di pratiche solidaristiche di assistenza ai più deboli. Così è stato, per molto tempo, per la totalità delle Fondazioni di origine bancaria che hanno iniziato ad operare negli anni ’90. E così è stato in misura quasi esclusiva per la Fondazione Cr di Firenze, che ha ereditato dalla Cassa di Risparmio lo spirito mecenatesco che la faceva sentire un corpo unico con la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È online il nuovo numero del Settimanale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere – n.233 di sabato 25 ottobre 2025! In questo numero: Conclusa la 22ª missione in Ucraina, tra incontri istituzionali, solidarietà e nuovi progetti di cooperazione. Dalla Biel - facebook.com Vai su Facebook
Aiutiamoli ad aiutare la città - Via Palazzuolo: una sofferenza da degrado, da abbandono e da insediamento crescente della criminalità. Si legge su lanazione.it