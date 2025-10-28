Firenze, 28 ottobre 2025 – Siamo abituati a pensare alle Fondazioni bancarie come erogatori di sostegno a iniziative che si sviluppano nella società civile. Si tratti di aiuto alle attività culturali o di tutela dei beni artistici ovvero di pratiche solidaristiche di assistenza ai più deboli. Così è stato, per molto tempo, per la totalità delle Fondazioni di origine bancaria che hanno iniziato ad operare negli anni ’90. E così è stato in misura quasi esclusiva per la Fondazione Cr di Firenze, che ha ereditato dalla Cassa di Risparmio lo spirito mecenatesco che la faceva sentire un corpo unico con la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aiutiamoli ad aiutare la città