"Quando un collega viene colpito da un evento di queste proporzioni è impossibile rimanere indifferenti: il nostro consiglio direttivo si è immediatamente mobilitato per aiutare Lorenzo Cini, con la promessa che lo aiuteremo a far ripartire The Butcher e a farla tornare più forte di prima". Il presidente di ConfCarni Confcommercio Pisa Paolo Ciampalini esprime piena solidarietà all’imprenditore e membro del direttivo dei macellai di Confcommercio Pisa dopo il devastante incendio che ha causato ingenti danni alla sua attività di Asciano. "Possiamo solo immaginare cosa si prova in momenti del genere, tutti i macellai del nostro consiglio si sono messi subito a disposizione per dare una mano a Lorenzo, persona eccezionale e stimato consigliere del nostro direttivo, contribuendo alla raccolta fondi lanciata attraverso la piattaforma di crowdfunding Gofundme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Aiutiamo The Butcher" I macellai Confcommercio lanciano la raccolta fondi